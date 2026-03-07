Фигуристка Садкова сообщила, что у неё пошла кровь из носа на разминке финала Гран-при

Российская фигуристка Дарья Садкова рассказала о неприятной ситуации во время финала Гран-при России в Челябинске.

— Четверные увидим в произвольной программе?

– Хотелось бы.

– Что-то случилось с носом?

– Пошла кровь после шестиминутной разминки. Я подъехала к тренерам, это было за минуты две до конца разминки. Высморкалась, и с тренерами увидели на салфетке след крови. Даниил Маркович сказал: «Ну, началось», у меня с детства течёт кровь из носа. Иногда это мешает в тренировочном процессе, но я привыкла. Благодаря этому сегодня не испытывала стресс, не переживала, что не могу откатать программу. У меня такой опыт уже есть, круто, что такой опыт есть ещё и на соревнованиях, хотелось бы, чтобы такие ситуации придавали больше уверенности в себе, чтобы не было сомнений, даже когда всё хорошо. Был отвлекающий фактор, но всё хорошо, я не переживала, – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.