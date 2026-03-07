Ученица Тутберидзе Хуснутдинова отреагировала на 2-е место после КП на финале Гран-при

Фигуристка Дина Хуснутдинова оценила своё выступление в короткой программе на финале Гран-при России — 2025/2026 в Челябинске.

«Ощущения только положительные, Челябинская область встречает очень тепло, мне нравится выступать и в Челябинске, и в Магнитогорске. Здесь, не считая Казань, конечно, публика очень добрая, тепло принимающая спортсменов.

Никогда нет предела совершенству, дорожка вышла только на второй уровень, хотя я могу её катать намного лучше, нужно будет пересмотреть прокат, понять недочёты. Рада, что смогла собрать свои мысли и направить в нужное русло.

Медаль на ЧР по прыжкам дала силы работать дальше? Был и такой момент, и переломный момент, потому что силы на исходе. Этот сезон выдался ярким, насыщенным, хотя я участвовала, наверное, меньше в соревнованиях в этом сезоне, но он занял больше сил, чем остальные сезоны. Оставляю все силы на соревнованиях, это тяжело. Не сказала бы, что подготовка далась так легко, как хотелось бы», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.