«Автомат не сработал». Фигуристка Анна Фролова объяснила «бабочку» на прыжке на ФГПР

«Автомат не сработал». Фигуристка Анна Фролова объяснила «бабочку» на прыжке на ФГПР
Фигуристка Анна Фролова высказалась о своей грубой ошибке на прыжке в короткой программе на финале Гран-при России — 2025/2026 в Челябинске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Короткая программа
07 марта 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
76.29
2
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
73.86
3
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
73.51

«Всё нормально, я сегодня отъехала свой прокат в удовольствие, с невероятной осознанностью, наверное, она мне не нужна в прокатах, судя по последнему прыжку (улыбается). К ошибкам я отношусь спокойно, цель я выполнила на чемпионате России, здесь я, наверное, слишком спокойной была. Да, ошибка серьёзная, буду работать. Всё поправимо.

Что случилось, сама не поняла. Когда приземлилась, не поняла, что вообще сейчас прыгнула (улыбается). Из-за того, что на тренировках мы много раз это делаем, у меня замыливается взгляд, обычно делаю прыжки на автомате. Видимо, автомат не сработал», – передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

