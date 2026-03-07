Скидки
«По ней видно, что она не страдает». Фролова вдохновилась олимпийской чемпионкой Лью

Фигуристка Анна Фролова рассказала, что черпает вдохновение от американской фигуристки Алисы Лью, которая стала двукратной олимпийской чемпионкой.

«Не хочу расстраиваться. Меня в этом плане вдохновила Алиса Лью на Олимпиаде. Знаю, что к ней неоднозначно относятся в России, очень много хейта в её сторону, но мне она нравится. По ней видно, что она не страдает, что она кайфует и получает удовольствие, и это классно.

Мне кажется, всегда стараюсь так кататься, но важно учитывать, что есть обстоятельства, которые не зависят от тебя, и ты всё равно будешь нервничать. На чемпионате России невозможно не нервничать, сколько бы ты ни прошел соревнований, ты всё равно будешь переживать», – передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

