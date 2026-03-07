Скидки
«Очень сильно горжусь». Ученица Тутберидзе Хуснутдинова — о Петросян и Гуменнике на ОИ

Фигуристка Дина Хуснутдинова отреагировала на выступление российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Оба представителя России заняли шестое место.

«Конечно, смотрела Олимпиаду, болела за наших спортсменов, за Аделию Петросян и Петю Гуменника. Рада, что они смогли показать достойные прокаты, я ими очень сильно горжусь.

Это, наверное, такие незабываемые ощущения, хотелось, чтобы мы все попали наконец-то на международные соревнования, смогли опробовать все ощущения на себе», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Гуменник защитит титул, который и привёл его на Олимпиаду? Интриги финала Гран-при России
