Ягудин гневно отреагировал на прокат Лутфуллина в футболке с иконой

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин раскритиковал российского фигуриста Глеба Лутфуллина за выступление в короткой программе на финале Гран-при России в Челябинске в футболке с иконой.

«Категорически против я этого момента. Это же всё-таки личное состояние отдельных людей. Я вижу в этом руку Алексея Николаевича Мишина. Конечно, публика разносторонняя здесь, но не знаю, как-то это не очень. Но то, что удивил, да», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

За своё выступление в короткой программе на ФГПР Лутфуллин получил от судей 91,21 балла.

