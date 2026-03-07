Скидки
«Доказательство самой себе». Алиса Двоеглазова — о победе на ЧРПП-2026

«Доказательство самой себе». Алиса Двоеглазова — о победе на ЧРПП-2026
Серебряный призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Алиса Двоеглазова оценила своё лидерство на финале Гран-при России — 2025/2026 после короткой программы (76,29 балла).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Короткая программа
07 марта 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
76.29
2
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
73.86
3
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
73.51

«Ощущения усталости в ногах, но удовлетворение чувствую, положительные эмоции. Довольна выступлением. Готовилась как обычно, но, наверное, бывает, что ко второй половине сезона начинает накапливаться усталость, были моменты, когда приходилось себя преодолевать. Но я люблю заниматься этим делом, в целом получаю удовольствие от тренировок и особенно от выступлений.

То, что я стала чемпионкой России по прыжкам в одиночном турнире и в дуэтах с Андреем Мозалёвым, — очень греет эта мысль. Бывало, и у Андрея тренировка не задалась, и у меня. Я говорю: «Андрей, мы же с тобой чемпионы». Смеялись. Это доказательство самой себе», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

