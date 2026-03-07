Анна Фролова рассказала, за кого из фигуристов болела на Олимпиаде в Милане

Фигуристка Анна Фролова поделилась своими эмоциями от Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

«Кто на Олимпиаде больше всех понравился? Пётр Гуменник. Петя правда молодец. У меня очень большой список, из девушек это Аделия Петросян, я за неё очень болела, переживала, и она очень большая молодец. Каори Сакамото – очень за неё болела, переживала, очень обидно, что ей не досталась та медаль, за которой она приехала. Эмбер Гленн, Алиса Лью, в короткой мне очень понравилась Ами Накаи», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Анна Фролова рассказала, что черпает вдохновение от американской фигуристки Алисы Лью, которая стала двукратной олимпийской чемпионкой.