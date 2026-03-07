Скидки
Ветлугин мог сняться с финала Гран-при России по фигурному катанию

Российский фигурист Матвей Ветлугин заявил, что мог сняться с финала Гран-при России по фигурному катанию.

«Немного потерял контроль перед акселем, не хватило концентрации. Но в целом думаю, что я молодец.

После чемпионата Санкт-Петербурга начали готовиться, приболел за неделю, пришлось несколько тренировок отменить. Вчера на последнем прыжке случилась травма, пришлось закончить тренировку.

И была полная уверенность, что я не буду выступать, потому что это было со мной два раза, требовалось несколько суток в горизонтальном положении.

В итоге меня отвезли лёжа в автобусе до гостиницы. Множество манипуляций провели врачи, чтобы я смог сегодня выйти на лёд, благодаря их усилиям это случилось. Утреннюю тренировку сегодня пропустил.

Я рад, что был на этом льду, не чисто, но достойно смотрелся среди сильнейших фигуристов. Завтра возьму выходной, чтобы не усугубить ситуацию», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

