Алиса Двоеглазова отметила, что ей было приятно наблюдать за Олимпиадой-2026

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась впечатлениями от Олимпийских игр — 2026, которые прошли в итальянском Милане.

«Даже не знаю, как прокомментировать, что в женском одиночном победила фигуристка по имени Алиса (смеётся). Олимпиада — это такое соревнование, где может случиться всё что угодно. Я даже не знаю, как на это ответить.

На Олимпиаде очень высокий уровень катания. Было приятно наблюдать за всеми видами. Было очень приятно смотреть, и я вдохновлялась», — передаёт слова Алисы Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.