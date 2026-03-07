Фигурист Лутфуллин объяснил, почему резко вернул программу под песню Малинина

Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, почему принял решение вернуть короткую программу под песню исполнителя Александра Малинина на финал Гран-при России — 2025/2026.

«Почему вернул программу под Александра Малинина? Алексей Николаевич предложил, я согласился. Вообще хотели другую программу хотели поставить, но потом предложили – а давайте Малинина попробуем. Я пережил в этой жизни ту программу, а сейчас что-то освежающее, быстрое нужно было.

Получил удовольствие, аккуратненько и чистенько удалось проехать. Была небольшая травма, из-за которой я немного не катался. Но удалось подготовиться, настроить себя. Спасибо моим тренерам, Алексею Николаевичу. У него завтра день рождения, хочется его порадовать», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.