Фигурист Лутфуллин объяснил, почему резко вернул программу под песню Малинина

Фигурист Лутфуллин объяснил, почему резко вернул программу под песню Малинина
Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал, почему принял решение вернуть короткую программу под песню исполнителя Александра Малинина на финал Гран-при России — 2025/2026.

«Почему вернул программу под Александра Малинина? Алексей Николаевич предложил, я согласился. Вообще хотели другую программу хотели поставить, но потом предложили – а давайте Малинина попробуем. Я пережил в этой жизни ту программу, а сейчас что-то освежающее, быстрое нужно было.

Получил удовольствие, аккуратненько и чистенько удалось проехать. Была небольшая травма, из-за которой я немного не катался. Но удалось подготовиться, настроить себя. Спасибо моим тренерам, Алексею Николаевичу. У него завтра день рождения, хочется его порадовать», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

