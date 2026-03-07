«На международной арене было бы по-другому». Ягудин — о щедром оценивании в России

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин высказался о высоких оценках фигуристов в мужском одиночном катании на финале Гран-при России — 2025/2026 в Челябинске.

«Это потому что Челябинск, потому что наш внутренний старт. На международной арене было бы по-другому, нас бы, конечно, одарили совсем другими баллами. Но мы сейчас здесь, так что отталкиваемся от того, что имеем», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

В рамках соревнований на льду появятся 12 спортсменов, в том числе чемпион России и участник Олимпийских игр — 2026 в Италии Пётр Гуменник.