Ученик Мишина Лутфуллин выделил прокаты Гоголева и Шайдорова на Олимпиаде

Комментарии

Фигурист Глеб Лутфуллин выделил прокаты Стивена Гоголева и Михаила Шайдорова на Олимпийских играх — 2026.

«Смотрел ли Олимпиаду и кто понравился? Выделю Стёпу Гоголева, он фантастически откатал, я считаю, он достоин высоких мест. Миша Шайдоров и его четверной флип, неожиданный для всех. Досадно, что у Ильи [Малинина] так случилось, но это жизнь. Думаю, что он сильный, справится с этим, пойдет дальше», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

21-летний Шайдоров 14 февраля в Милане стал первым представителем Казахстана, выигравшим золото Олимпийских игр в фигурном катании.

