«Она всегда здесь». Мозалёв — об отсутствии Тутберидзе в Челябинске

Фигурист Андрей Мозалёв высказался об отсутствии тренера Этери Тутберидзе на финале Гран-при России в Челябинске, а также поделился впечатлениями от Олимпиады-2026.

«Отсутствие Этери Георгиевны на финале Гран-при никак не сказывается. Она всегда здесь (показывает на голову. — Прим. «Чемпионата»), её энергия везде. То, что её здесь нет, ничего не значит.

Конечно, я болел за наших ребят на Олимпиаде. Очень переживал за Петю Гуменника, большой молодец. Выдал два практически чистых проката. На старт меня нужно выводить как‑то средне. Серьёзно пошутить, что‑то из этой серии», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.