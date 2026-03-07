«Сам решит». Игнатов — о планах поставить сына на коньки

Российский фигурист Макар Игнатов рассказал, что у него нет планов отдать сына Михаила в фигурное катание.

«По прыжкам неплохо было, в концовочке на вращении смазал впечатление и своё, и судей. Я прокатом доволен, подготовка к этому старту была тяжёлая для меня. Нет такого, что кто-то или что-то мне мешал, конец сезона, год непростой.

Некоторые вопросы по здоровью есть — с ногами, сейчас в новых коньках — раскатываю недели три-четыре. Для меня это четвёртая или пятая пара за сезон.

Спать после появления сына мне легко. Просыпаться тяжело. По-разному бывает — бывают периоды неплохие, бывают хуже. Все хорошо. Мне кажется, все родители через это проходят.

Есть планы поставить сына на коньки? Есть план не поставить, а как пойдёт — не знаю. Подрастёт — сам решит, что ему нравится», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.