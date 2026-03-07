Скидки
Фигурное катание, финал Гран-при России 2026, мужчины, короткая программа, результаты 7 марта 2026

Пётр Гуменник выиграл короткую программу в финале Гран-при России в Челябинске
Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник одержал победу в короткой программе в финале Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Челябинске. За своё выступление он набрал 103,62 балла.

Второе место занял Николай Угожаев, который заработал 99,53 балла. Тройку лидеров замкнул Владислав Дикиджи (98,92 балла).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Короткая программа
07 марта 2026, суббота. 14:50 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
103.62
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
99.53
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
98.92

