Пётр Гуменник выиграл короткую программу в финале Гран-при России в Челябинске

Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник одержал победу в короткой программе в финале Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Челябинске. За своё выступление он набрал 103,62 балла.

Второе место занял Николай Угожаев, который заработал 99,53 балла. Тройку лидеров замкнул Владислав Дикиджи (98,92 балла).

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026. Короткая программа, мужчины. Результаты: