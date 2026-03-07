Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Макар Игнатов назвал Олимпиаду-2026 немного странной

Макар Игнатов назвал Олимпиаду-2026 немного странной
Комментарии

Российский фигурист Макар Игнатов поделился мнением о результатах в фигурном катании на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Смотрел. Она была странная немного, были и классные моменты. То, что случилось с Ильёй, — было по‑человечески обидно и жалко. Я понимаю, через что человек проходит, когда готовит такие программы, когда вокруг него столько внимания. Хочется пожелать только удачи. Пётр молодец. Понравилась произвольная Алисы Лью, такое фигурное катание классно смотреть», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Ранее Макар Игнатов выступил в Челябинске в финале Гран-при России.

Материалы по теме
Гуменник защитит титул, который и привёл его на Олимпиаду? Интриги финала Гран-при России
Гуменник защитит титул, который и привёл его на Олимпиаду? Интриги финала Гран-при России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android