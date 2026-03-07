Макар Игнатов назвал Олимпиаду-2026 немного странной

Российский фигурист Макар Игнатов поделился мнением о результатах в фигурном катании на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Смотрел. Она была странная немного, были и классные моменты. То, что случилось с Ильёй, — было по‑человечески обидно и жалко. Я понимаю, через что человек проходит, когда готовит такие программы, когда вокруг него столько внимания. Хочется пожелать только удачи. Пётр молодец. Понравилась произвольная Алисы Лью, такое фигурное катание классно смотреть», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Ранее Макар Игнатов выступил в Челябинске в финале Гран-при России.