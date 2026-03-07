Скидки
Американцы Абоян и Веселухин выиграли золото юниорского чемпионата мира в танцах на льду
Комментарии

Американские фигуристы Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин одержали победу в танцах на льду на юниорском чемпионате мира — 2026, который проходит в Таллине (Эстония). За своё выступление спортсмены набрали 166,71 балла.

Второе место заняли французы Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман с результатом 164,88 балла. Тройку призёров замкнули представители Украины Ирина Пидгайная и Артём Коваль (164,32).

Фигурное катание. Юниорский ЧМ-2026. Таллин, Эстония
Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
07 марта 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено

Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира – 2026. Таллин (Эстония). Танцы на льду. Результаты:

  1. Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин (США) — 166,71 баллы.
  2. Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман (Франция) — 164,88.
  3. Ирина Пидгайная и Артём Коваль (Украина) — 164,32.
Гуменник показал, как надо бороться после Олимпиады. Пока мировые топы сдались, он сияет!
