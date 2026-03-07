Американцы Абоян и Веселухин выиграли золото юниорского чемпионата мира в танцах на льду

Американские фигуристы Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин одержали победу в танцах на льду на юниорском чемпионате мира — 2026, который проходит в Таллине (Эстония). За своё выступление спортсмены набрали 166,71 балла.

Второе место заняли французы Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман с результатом 164,88 балла. Тройку призёров замкнули представители Украины Ирина Пидгайная и Артём Коваль (164,32).

Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира – 2026. Таллин (Эстония). Танцы на льду. Результаты: