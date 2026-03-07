Гуменник — о популярности: теперь в обычной жизни меня узнают даже у дома

Чемпион России в мужском одиночном катании — 2026 фигурист Пётр Гуменник рассказал, что изменилось в его жизни на фоне роста популярности после участия в Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия), где он занял шестое место.

«Насчёт короны от популярности не знаю. Но мне очень приятно, что здесь в Челябинске мне все кричали: «Петя, ты лучший. Петя, давай». Намного приятнее выступать, когда весь зал ждёт твоего катания, поддерживает, ему оно нравится. Теперь в обычной жизни меня тоже узнают, даже около дома кто-то узнал. Звезду не поймал? Я не знаю, каково это», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.