Фигурист клуба Москвиной Угожаев объяснил, почему вернул программу под Linkin Park

Российский фигурист Николай Угожаев ответил, почему вернул программу под музыку группы Linkin Park.

«Ожидал ли такие оценки? Надеялся, и мои надежды оправдались, очень доволен сегодняшним прокатом, получился почти максимум. Мне кажется, если не топ-1 прокатов моих, то топ-2 максимум, по публике, наверное, топ-1 – по поддержке, по вовлечённости в программу.

Эту короткую программу решили вернуть сразу после чемпионата Санкт-Петербурга. Это было полностью моё решение, думаю, что так будет лучше, мне больше музыка нравится и программа. Тренеры отреагировали положительно, мы начали накатывать. Всё помню хорошо. в один день быстренько вспомнили чуть-чуть, сделали новые фишки, а так быстро вспомнил.

Надеюсь, никаких отрицательных сюрпризов в произвольной не будет, только в положительном. В плане контента ничего нового не будет, вы уже его видели. Постараюсь удивить максимально хорошим, чистым прокатом», – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.