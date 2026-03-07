Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник — о финале Гран-при: конкуренция у нас не слабее, чем на международной арене

Гуменник — о финале Гран-при: конкуренция у нас не слабее, чем на международной арене
Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник высказался о финале Гран-при России в Челябинске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Короткая программа
07 марта 2026, суббота. 14:50 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
103.62
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
99.53
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
98.92

«Сегодня я в порядке. Всё было довольно легко. Я как раз всю подготовку построил так, чтобы к февралю-марту в это время быть в лучшей форме И пока всё получилось. Конкуренция у нас здесь не слабее, чем на международной арене. Вся вторая разминка сегодня откаталась чисто, в первой тоже были хорошие прокаты. Так что я не мог себе позволить расслабиться.

Я просто понял, что не надо расслабляться в целом. А то будет спад, потом будет тяжело в следующий сезон входить. Так что я решил перебороть себя и готовиться именно к этому финалу», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

