Гуменник — о финале Гран-при: конкуренция у нас не слабее, чем на международной арене

Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник высказался о финале Гран-при России в Челябинске.

«Сегодня я в порядке. Всё было довольно легко. Я как раз всю подготовку построил так, чтобы к февралю-марту в это время быть в лучшей форме И пока всё получилось. Конкуренция у нас здесь не слабее, чем на международной арене. Вся вторая разминка сегодня откаталась чисто, в первой тоже были хорошие прокаты. Так что я не мог себе позволить расслабиться.

Я просто понял, что не надо расслабляться в целом. А то будет спад, потом будет тяжело в следующий сезон входить. Так что я решил перебороть себя и готовиться именно к этому финалу», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.