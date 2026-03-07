Дикиджи признался, что бегал и стоял во время прокатов Гуменника на ОИ-2026

Фигурист Владислав Дикиджи оценил своё выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (98,92 балла), а также рассказал, как смотрел прокаты Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026.

«Наверное, всё-таки резоннее было убирать четверной флип из короткой, лучше вставить сальхов. И сил больше, и спокойнее. Сальхов вставили — и стало получаться всё лучше. В произвольной вернулись к тому, что было всегда: лутц, флип, два сальхова, два акселя.

По состоянию посмотрю, как пойдёт. Всё достаточно неплохо. Очень продуктивная рабочая неделя была прошлая у меня. На этой неделе тяжеловато было немного, но ничего, получше.

Смотреть Петю на Олимпиаде было невозможно. Я просто не представляю. Во время его проката вообще не усидеть было — я и бегал, и стоял, и приседал, будто сам катал. Железные нервы у моего товарища. Считаю, что он суперски, хорошо справился, — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.