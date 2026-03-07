Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дикиджи признался, что бегал и стоял во время прокатов Гуменника на ОИ-2026

Дикиджи признался, что бегал и стоял во время прокатов Гуменника на ОИ-2026
Комментарии

Фигурист Владислав Дикиджи оценил своё выступление в короткой программе в финале Гран-при России в Челябинске (98,92 балла), а также рассказал, как смотрел прокаты Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026.

«Наверное, всё-таки резоннее было убирать четверной флип из короткой, лучше вставить сальхов. И сил больше, и спокойнее. Сальхов вставили — и стало получаться всё лучше. В произвольной вернулись к тому, что было всегда: лутц, флип, два сальхова, два акселя.

По состоянию посмотрю, как пойдёт. Всё достаточно неплохо. Очень продуктивная рабочая неделя была прошлая у меня. На этой неделе тяжеловато было немного, но ничего, получше.

Смотреть Петю на Олимпиаде было невозможно. Я просто не представляю. Во время его проката вообще не усидеть было — я и бегал, и стоял, и приседал, будто сам катал. Железные нервы у моего товарища. Считаю, что он суперски, хорошо справился, — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Гуменник показал, как надо бороться после Олимпиады. Пока мировые топы сдались, он сияет!
Гуменник показал, как надо бороться после Олимпиады. Пока мировые топы сдались, он сияет!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android