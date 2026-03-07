Скидки
Гуменник: Олимпиада ещё раз показала, что в фигурном катании бывает всё

Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник высказался о своём состоянии после Олимпиады-2026.

«На тренировке я подметил, как делать каскад четверной сальхов — четверной аксель, четверной аксель, а потом ещё сальто. Я это всё подметил, но пока ещё не реализовал (смеётся). Олимпиада ещё раз показала, что в спорте надо быть стабильным, не падать. Потому что в фигурном катании бывает всё. Важно свой шанс не упускать. Ещё надо всё уверенно делать. Хорошая подготовка — залог хорошего выступления. До Олимпиады я это не понимал, но сейчас понимаю: если изначально хорошо готовиться, то и переживаешь меньше», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

