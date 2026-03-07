Скидки
Пётр Гуменник оценил свой прокат под «Парфюмера» в финале Гран-при

Пётр Гуменник оценил свой прокат под «Парфюмера» в финале Гран-при
Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник оценил свой прокат под музыку из «Парфюмера» в финале Гран-при России.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Короткая программа
07 марта 2026, суббота. 14:50 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
103.62
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
99.53
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
98.92

«Это отличное начало? Это хороший конец, мне кажется (улыбается). Большая часть сезона позади, рад, что получилось показать то, что я готовил. Нигде не ошибся, но нет предела совершенству, можно улучшить что-то. Но, как по мне, я всё-таки расту, показываю прогресс, где-то понемножку прибавляю. Сегодня понравилось, как получился лутц, недавно ещё ездил к Даниилу Марковичу [Глейхенгаузу], освежили программу под привычную музыку, сегодня всё хорошо получилось. Вошёл в роль, был в образе», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

