«Будто в детскую комнату попал». Гуменник — о впечатлениях от Олимпиады в Милане

«Будто в детскую комнату попал». Гуменник — о впечатлениях от Олимпиады в Милане
Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник поделился впечатлениями от прошедших Олимпийских игр — 2026 в Италии. Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин, чемпионом стала казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Мне очень понравилось тренироваться (смеётся). Я и так это люблю. Но в Милане мне понравилось особенно, потому что это прошло в хорошей компании, когда уже никто не нервничает, просто делает четверные прыжки.

Также там была хорошая зона отдыха. Я помузицировал, в аэрохоккей, футбол поиграл, пособирал пазлы, в шашки поиграл, в компьютер. В первый день, когда приехал, у меня разбежались глаза, начал везде там бегать. Во второй день даже пришлось себя взять в руки. Как будто в детскую комнату попал», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Гуменник показал, как надо бороться после Олимпиады. Пока мировые топы сдались, он сияет!
