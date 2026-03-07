«Будто в детскую комнату попал». Гуменник — о впечатлениях от Олимпиады в Милане

Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник поделился впечатлениями от прошедших Олимпийских игр — 2026 в Италии. Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин, чемпионом стала казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.
«Мне очень понравилось тренироваться (смеётся). Я и так это люблю. Но в Милане мне понравилось особенно, потому что это прошло в хорошей компании, когда уже никто не нервничает, просто делает четверные прыжки.
Также там была хорошая зона отдыха. Я помузицировал, в аэрохоккей, футбол поиграл, пособирал пазлы, в шашки поиграл, в компьютер. В первый день, когда приехал, у меня разбежались глаза, начал везде там бегать. Во второй день даже пришлось себя взять в руки. Как будто в детскую комнату попал», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.
- 7 марта 2026
