Гуменник — о короткой: на Олимпиаде тренировок под новую музыку было мало

Гуменник — о короткой: на Олимпиаде тренировок под новую музыку было мало
Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник рассказал, как адаптировался к новой музыке для короткой программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«На Олимпиаде тренировок под новую музыку было мало. Так что я постоянно ходил в плеере её слушал, смотрел видео своих прокатов, в голове катал. На тренировках у меня всего три раза получилось откатать. Первый раз прислушивался к ней, потом пытался откатать, в третий раз уже баланс искал», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

По итогам Олимпиады-2026 Гуменник занял шестое место. Он набрал по сумме двух программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-ю строчку.

Гуменник показал, как надо бороться после Олимпиады. Пока мировые топы сдались, он сияет!
Гуменник показал, как надо бороться после Олимпиады. Пока мировые топы сдались, он сияет!
