Гуменник — о смене музыки на ОИ: услышав новость, я не расстроился

Гуменник — о смене музыки на ОИ: услышав новость, я не расстроился
Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник рассказал, какие эмоции испытал после того, как узнал, что ему придётся заменить музыкальное сопровождение в своей короткой программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Услышав новость, я не расстроился. Знал, что у меня много других вариантов. Например, старая короткая «Дюна» у меня очень хорошая. Но потом я узнал, что и её нельзя катать. Пришлось искать музыку для этой постановки. Но хорошо, что нашлась музыка композитора Эдгара Акопяна. Она называется «Онегин — вальс 1802». Я посмотрел, что это опять Онегин и понял, что музыка моя будет (смеётся). Но вкатывать уже было тяжело. Прыжки не ложились. Так что на само выступление я принял решение, что буду катать без музыки в голове, только на дорожке шагов к ней подключился. Но, конечно, когда вся программа отточена, её приятнее катать», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Гуменник показал, как надо бороться после Олимпиады. Пока мировые топы сдались, он сияет!
Гуменник показал, как надо бороться после Олимпиады. Пока мировые топы сдались, он сияет!
