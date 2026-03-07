Кондратюк рассказал, как помогал Гуменнику и Петросян во время Олимпиады

Чемпион Европы (2022) по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, как помогал россиянам Петру Гуменнику и Аделии Петросян во время Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

«Эмоции замечательные, прокатал хорошо, была небольшая оплошность после каскада, но при определённых условиях рад, что всё так, как есть.

Публика замечательная, обожаю Челябинск. Я тут пятый раз точно, всегда тепло встречают, организация соревнований в Челябинске — знак качества.

На Олимпиаде посмотрел почти всё фигурное катание. Из забавного, когда смотрел дома в спальне, специально принёс талисмана Бин Дунь Дуня с награждения Олимпиады‑2022 на удачу ребятам.

Мне почему‑то показалось, будто им это может помочь. В первую очередь Аделии и Пете. Было нервно смотреть. Потому что не понаслышке знаю, что такое выступать на Олимпийских играх.

Миша Шайдоров — легенда. Это тот случай, когда человек сделал всё, все звезды сошлись для него в тот день. Эта победа, которая навсегда останется в истории фигурного катания», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.