Гуменник — о том, что его костюм отметил Vogue: почётно быть на пьедестале в таком журнале

Гуменник — о том, что его костюм отметил Vogue: почётно быть на пьедестале в таком журнале
Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник поблагодарил дизайнера Светлану Гачинскую после того, как итальянский Vogue отметил его костюм для короткой программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Всегда почётно быть на пьедестале. Тем более в таком крутом журнале. Спасибо большое Светлане Гачинской (дизайнер. — Прим. «Чемпионата»). Она всегда делает мне очень хорошие костюмы. Думаю, почти с любым её костюмом я мог бы отметиться в этом журнале» — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

По итогам голосования читателей Vogue Italia костюм Гуменика занял третье место. Лидерами голосования стали костюмы к произвольному танцу французского дуэта Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона, второе место было отдано костюму американца Ильи Малинина к короткой программе.

