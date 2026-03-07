Скидки
Фигурное катание, финал Гран-при России — 2026: результаты соревнований 7 марта

Сегодня, 7 марта, в Челябинске прошёл второй соревновательный день финала Гран-при России — 2025/2026. В рамках турнира свои короткие программы представили мужчины и женщины. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026. Челябинск. Короткая программа, мужчины:

1. Пётр Гуменник – 103,62 балла.
2. Николай Угожаев – 99,53.
3. Владислав Дикиджи – 98,92.
4. Евгений Семененко – 98,52.
5. Марк Кондратюк – 95,92.
6. Григорий Фёдоров – 95,41.
7. Глеб Лутфуллин – 91,21.
8. Макар Игнатов – 91,05.
9. Андрей Мозалёв – 87,26.
10. Матвей Ветлугин – 84,31.

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026. Челябинск. Короткая программа, женщины:

1. Алиса Двоеглазова – 76,29.
2. Дина Хуснутдинова – 73,86.
3. Софья Муравьёва – 73,51.
4. Дарья Садкова – 72,71.
5. Камилла Нелюбова – 72,31.
6. Ксения Гущина – 70,26.
7. Елизавета Куликова – 68,06.
8. Вероника Яметова – 67,85.

Календарь Финала гран-при России - 2025/2026
