Фигурное катание, финал Гран-при России — 2026: результаты соревнований 7 марта

Сегодня, 7 марта, в Челябинске прошёл второй соревновательный день финала Гран-при России — 2025/2026. В рамках турнира свои короткие программы представили мужчины и женщины. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026. Челябинск. Короткая программа, мужчины:

1. Пётр Гуменник – 103,62 балла.

2. Николай Угожаев – 99,53.

3. Владислав Дикиджи – 98,92.

4. Евгений Семененко – 98,52.

5. Марк Кондратюк – 95,92.

6. Григорий Фёдоров – 95,41.

7. Глеб Лутфуллин – 91,21.

8. Макар Игнатов – 91,05.

9. Андрей Мозалёв – 87,26.

10. Матвей Ветлугин – 84,31.

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026. Челябинск. Короткая программа, женщины:

1. Алиса Двоеглазова – 76,29.

2. Дина Хуснутдинова – 73,86.

3. Софья Муравьёва – 73,51.

4. Дарья Садкова – 72,71.

5. Камилла Нелюбова – 72,31.

6. Ксения Гущина – 70,26.

7. Елизавета Куликова – 68,06.

8. Вероника Яметова – 67,85.