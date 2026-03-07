Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кондратюк ответил на вопрос о бронзе Олимпиады-2022

Кондратюк ответил на вопрос о бронзе Олимпиады-2022
Комментарии

Чемпион Европы (2022) по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, получил ли он бронзовую медаль за командный турнир Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Сейчас я переживаю о произвольной программе в финале Гран‑при России», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

В короткой программе в финале Гран-при России Кондратюк занял пятое место с 95,92 балла.

Напомним, после дисквалификации Камилы Валиевой сборная России была лишена золота за командный турнир Игр-2022. Олимпийскими чемпионами стали фигуристы из сборной США, японцы выиграла серебро, российские фигуристы получили бронзу. Канадцы остались четвёртыми, их апелляция была отклонена.

Материалы по теме
Гуменник показал, как надо бороться после Олимпиады. Пока мировые топы сдались, он сияет!
Гуменник показал, как надо бороться после Олимпиады. Пока мировые топы сдались, он сияет!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android