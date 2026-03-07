Кондратюк ответил на вопрос о бронзе Олимпиады-2022

Чемпион Европы (2022) по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, получил ли он бронзовую медаль за командный турнир Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Сейчас я переживаю о произвольной программе в финале Гран‑при России», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

В короткой программе в финале Гран-при России Кондратюк занял пятое место с 95,92 балла.

Напомним, после дисквалификации Камилы Валиевой сборная России была лишена золота за командный турнир Игр-2022. Олимпийскими чемпионами стали фигуристы из сборной США, японцы выиграла серебро, российские фигуристы получили бронзу. Канадцы остались четвёртыми, их апелляция была отклонена.