«Переживал, что слишком мало переживаю». Гуменник — о первом прокате после Олимпиады

Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник рассказал, какие эмоции испытал во время первого проката на соревнованиях после Олимпиады-2026 в Италии. Сегодня, 7 марта, Гуменник выступил с короткой программой в Финале гран-при России – 2025/2026 в Челябинске. За свой прокат он набрал 103,62 балла, став лидером соревнований.

– В Милане представлял Челябинск, а в Челябинске что представлял?

– Как бы смешно ни звучало, представлял себе Милан. Там всё получилось. Здесь опять были сомнения, чуть-чуть тяжело было после Милана в короткий срок подготовиться к новому соревнованию. Вспоминал, что я думал в Милане, как себя готовил, как выходил на лёд, чтобы повторить.

– Не было ли эмоционального спада после возвращения с международных соревнований на российские?

– Сложности были. Я сегодня переживал из-за того, что слишком мало переживаю. Мне казалось: «Как так, я почти не волнуюсь, не помешает ли это мне?» Обычно я за день, за несколько дней начинаю по много раз программу проходить в голове, удостовериться, что все движения у меня рассчитаны, всё предусмотрено. Тут я спокойно потренировался, полежал в номере, сходил на обед. Начал думать, что у меня что-то не получится, на тренировке у меня флип сложно получался. Но хорошо, что всё-таки ничего не помешало, – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.