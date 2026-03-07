Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Переживал, что слишком мало переживаю». Гуменник — о первом прокате после Олимпиады

«Переживал, что слишком мало переживаю». Гуменник — о первом прокате после Олимпиады
Комментарии

Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник рассказал, какие эмоции испытал во время первого проката на соревнованиях после Олимпиады-2026 в Италии. Сегодня, 7 марта, Гуменник выступил с короткой программой в Финале гран-при России – 2025/2026 в Челябинске. За свой прокат он набрал 103,62 балла, став лидером соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Короткая программа
07 марта 2026, суббота. 14:50 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
103.62
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
99.53
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
98.92

– В Милане представлял Челябинск, а в Челябинске что представлял?
– Как бы смешно ни звучало, представлял себе Милан. Там всё получилось. Здесь опять были сомнения, чуть-чуть тяжело было после Милана в короткий срок подготовиться к новому соревнованию. Вспоминал, что я думал в Милане, как себя готовил, как выходил на лёд, чтобы повторить.

– Не было ли эмоционального спада после возвращения с международных соревнований на российские?
– Сложности были. Я сегодня переживал из-за того, что слишком мало переживаю. Мне казалось: «Как так, я почти не волнуюсь, не помешает ли это мне?» Обычно я за день, за несколько дней начинаю по много раз программу проходить в голове, удостовериться, что все движения у меня рассчитаны, всё предусмотрено. Тут я спокойно потренировался, полежал в номере, сходил на обед. Начал думать, что у меня что-то не получится, на тренировке у меня флип сложно получался. Но хорошо, что всё-таки ничего не помешало, – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Гуменник показал, как надо бороться после Олимпиады. Пока мировые топы сдались, он сияет!
Гуменник показал, как надо бороться после Олимпиады. Пока мировые топы сдались, он сияет!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android