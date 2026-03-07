Скидки
Фигурное катание

Щербакова: в финале Гран-при Гуменник показал выше уровень, чем на Олимпиаде

Щербакова: в финале Гран-при Гуменник показал выше уровень, чем на Олимпиаде


Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова считает, что действующий чемпион России Пётр Гуменник в короткой программе в финале Гран-при России показал более высокий уровень, чем на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Короткая программа
07 марта 2026, суббота. 14:50 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
103.62
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
99.53
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
98.92

«Если говорить про Петю, он на самой Олимпиаде не затерялся. Он там был среди сильнейших. Но здесь в Челябинске он выступил ещё лучше. Всё таки и программа изначальная хорошо легла, и каскад с флипом был лучше исполнен. Поэтому если он и в Милане не растерялся, то тут и подавно. Здесь Петя показал уровень даже выше, чем в Милане», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.


