Щербакова: в финале Гран-при Гуменник показал выше уровень, чем на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова считает, что действующий чемпион России Пётр Гуменник в короткой программе в финале Гран-при России показал более высокий уровень, чем на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Если говорить про Петю, он на самой Олимпиаде не затерялся. Он там был среди сильнейших. Но здесь в Челябинске он выступил ещё лучше. Всё таки и программа изначальная хорошо легла, и каскад с флипом был лучше исполнен. Поэтому если он и в Милане не растерялся, то тут и подавно. Здесь Петя показал уровень даже выше, чем в Милане», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.