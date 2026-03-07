Пётр Гуменник рассказал о судьбе короткой программы «Парфюмер»

Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник рассказал, планирует ли он показать короткую программу на музыку из фильма «Парфюмер» в своих следующих стартах.

«Какая судьба у программы «Парфюмер»? Есть ещё Кубок Первого канала, где я надеюсь короткую показать. Кто знает, я то и дело вспоминаю свои короткие программы. Будет ещё шоу, где я, возможно, буду катать «Парфюмера», иногда и в сезоне вспоминаю свои соревновательные программы. В этом феврале вспоминал «Дюну» и «Раммштайн», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.