Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник отреагировал на то, что его поддерживали у бортика фигуристы сборной России

Гуменник отреагировал на то, что его поддерживали у бортика фигуристы сборной России
Комментарии

Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник отреагировал на то, что его поддерживали у бортика фигуристы сборной России.

«Завтра будет тренировка, планирую потренироваться, надеюсь, на тренировке всё будет успешно, и я смогу расслабиться после короткой, выдохнуть, забыть её и сконцентрироваться на произвольной и в оптимальном состоянии подойти к завтрашнему дню.

Да, это особенно приятно, когда близкие люди, с которыми постоянно соревнуешься, друзья приходят, тебя поддерживают, совершенно искренне болеют. Это очень приятно», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Щербакова: в финале Гран-при Гуменник показал выше уровень, чем на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android