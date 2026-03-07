Гуменник отреагировал на то, что его поддерживали у бортика фигуристы сборной России

Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник отреагировал на то, что его поддерживали у бортика фигуристы сборной России.

«Завтра будет тренировка, планирую потренироваться, надеюсь, на тренировке всё будет успешно, и я смогу расслабиться после короткой, выдохнуть, забыть её и сконцентрироваться на произвольной и в оптимальном состоянии подойти к завтрашнему дню.

Да, это особенно приятно, когда близкие люди, с которыми постоянно соревнуешься, друзья приходят, тебя поддерживают, совершенно искренне болеют. Это очень приятно», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.