Пётр Гуменник объяснил, почему решил катать «Парфюмера» после запрета музыки на Олимпиаде

Пётр Гуменник объяснил, почему решил катать «Парфюмера» после запрета музыки на Олимпиаде
Комментарии

Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник объяснил, почему решил катать «Парфюмера» после запрета музыки на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Я лично думал, что буду катать стандартного «Парфюмера», но Вероника Анатольевна была начеку, подумала, если на Олимпиаде правообладатель не захотел, чтобы я её показывал, возможно, и тут будут какие-то ограничения. Но мы это всё выяснили, оказалось, что тут отдельно авторские перечисляют, никаких проблем с «Парфюмером» не будет», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Гуменник отреагировал на то, что его поддерживали у бортика фигуристы сборной России
Комментарии
