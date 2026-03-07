Японка Мао Симада выиграла золото ЮЧМ-2026 в соревнованиях у девушек

Японская фигуристка Мао Симада выиграла золотую медаль юниорского чемпионата мира – 2026, который проходит в Таллине (Эстония). Симада набрала 208,91 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Серебряным призёром мирового первенства стала австралийская фигуристка Хана Бат (205,39 балла). Бронзовую медаль выиграла ещё одна японка Маюко Ока (197,17).

Фигурное катание. Юношеский чемпионат мира – 2026. Таллин (Эстония), девушки. Результаты:

1. Мао Симада (Япония) – 208,91.

2. Хана Бат (Австралия) – 205,39.

3. Маюко Ока (Япония) – 197,17.

4. Софья Шифрина (Израиль) – 193,80.

5. Ван Ихань (Китай) – 185,37.

6. Инга Гургенидзе (Грузия) – 182,60.

7. Хух Чжи Ю (Южная Корея) – 180,55.

8. Валерия Ежова (Швейцария) – 179,17.