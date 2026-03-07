Японка Мао Симада выиграла золото ЮЧМ-2026 в соревнованиях у девушек
Японская фигуристка Мао Симада выиграла золотую медаль юниорского чемпионата мира – 2026, который проходит в Таллине (Эстония). Симада набрала 208,91 балла по сумме короткой и произвольной программ.
Фигурное катание. Юниорский ЧМ-2026. Таллин, Эстония
Девушки. Произвольная программа
07 марта 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
208.91
2
Хана Бат
Австралия
205.39
3
Маюко Ока
Япония
197.17
Серебряным призёром мирового первенства стала австралийская фигуристка Хана Бат (205,39 балла). Бронзовую медаль выиграла ещё одна японка Маюко Ока (197,17).
Фигурное катание. Юношеский чемпионат мира – 2026. Таллин (Эстония), девушки. Результаты:
1. Мао Симада (Япония) – 208,91.
2. Хана Бат (Австралия) – 205,39.
3. Маюко Ока (Япония) – 197,17.
4. Софья Шифрина (Израиль) – 193,80.
5. Ван Ихань (Китай) – 185,37.
6. Инга Гургенидзе (Грузия) – 182,60.
7. Хух Чжи Ю (Южная Корея) – 180,55.
8. Валерия Ежова (Швейцария) – 179,17.
