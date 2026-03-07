Мао Симада стала первой в истории четырёхкратной чемпионкой мира среди юниоров
Японская фигуристка Мао Симада стала первой в истории четырёхкратной чемпионкой мира среди юниоров. Сегодня, 7 марта, она выиграла золотую медаль юниорского чемпионата мира — 2026, который проходит в Таллине (Эстония). Симада набрала 208,91 балла по сумме короткой и произвольной программ.
Фигурное катание. Юниорский ЧМ-2026. Таллин, Эстония
Девушки. Произвольная программа
07 марта 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
208.91
2
Хана Бат
Австралия
205.39
3
Маюко Ока
Япония
197.17
Серебряным призёром мирового первенства стала австралийская фигуристка Хана Бат (205,39 балла). Бронзовую медаль выиграла ещё одна японка Маюко Ока (197,17).
Также Симада выиграла четыре финала Гран-при среди юниоров, восемь этапов Гран-при среди юниоров, юношеские Олимпийские игры, а также соревнования Triglav Trophy.
Двукратными чемпионками мира среди юниоров были россиянки Елена Радионова и Александра Трусова.
