Мао Симада стала первой в истории четырёхкратной чемпионкой мира среди юниоров

Японская фигуристка Мао Симада стала первой в истории четырёхкратной чемпионкой мира среди юниоров. Сегодня, 7 марта, она выиграла золотую медаль юниорского чемпионата мира — 2026, который проходит в Таллине (Эстония). Симада набрала 208,91 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Серебряным призёром мирового первенства стала австралийская фигуристка Хана Бат (205,39 балла). Бронзовую медаль выиграла ещё одна японка Маюко Ока (197,17).

Также Симада выиграла четыре финала Гран-при среди юниоров, восемь этапов Гран-при среди юниоров, юношеские Олимпийские игры, а также соревнования Triglav Trophy.

Двукратными чемпионками мира среди юниоров были россиянки Елена Радионова и Александра Трусова.