Бойкова и Козловский заявили четверной выброс в произвольной программе ФГПР

Трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, заявили четверной выброс в произвольной программе на финале Гран-при России в Челябинске. Об этом стало известно из листов с заявками Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По итогам короткой программы Бойкова и Козловский идут на втором месте. За своё выступление они получили от судей 80,12 балла. Лидерами после короткой программы стали чемпионы мира, двукратные призёры Олимпийских игр российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (80,13).

Спортивные пары представят произвольные программы на финале Гран-при в воскресенье, 8 марта. Начало – в 13:00 мск.