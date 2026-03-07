Скидки
Тарасова — о Гуменнике: приехал с тяжелейших Олимпийских игр, где его пытали, издевались

Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Петра Гуменника в короткой программе в финале Гран-при России.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Короткая программа
07 марта 2026, суббота. 14:50 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
103.62
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
99.53
3
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
98.92

«Очень рада, что у нас в стране есть такой мальчик, который приехал с тяжелейших Олимпийских игр, где его пытали, издевались и всё запрещали. Он приехал на наши прекрасные соревнования, где видна работа. Здесь катаются наши лучшие фигуристы. Пётр выиграл с большим преимуществом, прекрасно откатал свою программу, которую отменили. Очень впечатлена его поступком. Спасибо большое ему и его тренеру за то, что они не сели отдыхать, а приехали на наши соревнования», – сказала Тарасова Metaratings.

По итогам короткой программы в финале Гран-при России Гуменник занимает первое место. За своё выступление он получил от судей 103,62 балла.

Пётр Гуменник объяснил, почему решил катать «Парфюмера» после запрета музыки на Олимпиаде
Комментарии
