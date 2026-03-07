Тарасова — о Гуменнике: приехал с тяжелейших Олимпийских игр, где его пытали, издевались

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Петра Гуменника в короткой программе в финале Гран-при России.
«Очень рада, что у нас в стране есть такой мальчик, который приехал с тяжелейших Олимпийских игр, где его пытали, издевались и всё запрещали. Он приехал на наши прекрасные соревнования, где видна работа. Здесь катаются наши лучшие фигуристы. Пётр выиграл с большим преимуществом, прекрасно откатал свою программу, которую отменили. Очень впечатлена его поступком. Спасибо большое ему и его тренеру за то, что они не сели отдыхать, а приехали на наши соревнования», – сказала Тарасова Metaratings.
По итогам короткой программы в финале Гран-при России Гуменник занимает первое место. За своё выступление он получил от судей 103,62 балла.
