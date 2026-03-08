Фигурное катание, финал Гран-при России — 2026: расписание соревнований на 8 марта

Сегодня, 8 марта, в Челябинске продолжается финал Гран-при России — 2025/2026. В рамках соревновательного дня на льду свои произвольные программы представят пары и танцевальные дуэты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с временем начала прокатов.

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026, Челябинск. Расписание на 8 марта:

13:00. Пары. Произвольная программа;

14:40. Танцевальные дуэты. Произвольная программа.

Соревнования продлятся до 9 марта — в заключительный день станут известны победители в мужском и женском одиночном катании. Первый этап Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026 состоялся в октябре 2025 года в Магнитогорске. Затем прошли соревнования в Москве, Омске, Красноярске и Казани.