ФГПР-2026, танцевальные дуэты: во сколько начало произвольного танца, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 8 марта, в Челябинске продолжается финал Гран-при России — 2025/2026. В рамках соревновательного дня свои произвольные танцы представят танцевальные дуэты. Начало соревнований — в 14:40 мск. Прямую трансляцию события покажет сайт Первого канала.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Танцы на льду. Произвольный танец
08 марта 2026, воскресенье. 14:40 МСК
В рамках соревнований на лёд выйдут 10 пар, в том числе многократные призёры чемпионатов Европы Иван Букин/Александра Степанова.

Соревнования продлятся до 9 марта — в заключительный день станут известны победители в мужском и женском одиночном катании. Первый этап Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026 состоялся в октябре 2025 года в Магнитогорске. Затем прошли соревнования в Москве, Омске, Красноярске и Казани.

Календарь финала Гран-при России - 2025/2026
Дуэль Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского: ждём борьбу с квад-выбросами? LIVE
Live
Дуэль Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского: ждём борьбу с квад-выбросами? LIVE
