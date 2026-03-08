ФГПР-2026, танцевальные дуэты: во сколько начало произвольного танца, где смотреть

Сегодня, 8 марта, в Челябинске продолжается финал Гран-при России — 2025/2026. В рамках соревновательного дня свои произвольные танцы представят танцевальные дуэты. Начало соревнований — в 14:40 мск. Прямую трансляцию события покажет сайт Первого канала.

В рамках соревнований на лёд выйдут 10 пар, в том числе многократные призёры чемпионатов Европы Иван Букин/Александра Степанова.

Соревнования продлятся до 9 марта — в заключительный день станут известны победители в мужском и женском одиночном катании. Первый этап Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026 состоялся в октябре 2025 года в Магнитогорске. Затем прошли соревнования в Москве, Омске, Красноярске и Казани.