Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурное катание, финал Гран-при России 2026, спортивные пары, произвольная программа, результаты 8 марта 2026

Бойкова/Козловский одержали победу в ФГП России — 2025/2026 в соревнованиях пар
Комментарии

Трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях пар в финале Гран-при России – 2025/2026, который проходит в Челябинске. Бойкова/Козловский получили 224,85 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Спортивные пары. Произвольная программа
08 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено

Серебряными призёрами стала пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов (220,10 балла). Тройку сильнейших замкнули Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, которые набрали 216,49 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при России – 2025/2026. Челябинск. Пары, результаты:

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 224,85 балла.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 220,10.
3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков – 216,49.
4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов – 201,30.
5. Таисия Щербинина/Артём Петров – 195,09.

Материалы по теме
Бойкова/Козловский триумфально взяли золото! А Мишина/Галлямов ушли в отрыв по ошибкам
Live
Бойкова/Козловский триумфально взяли золото! А Мишина/Галлямов ушли в отрыв по ошибкам
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android