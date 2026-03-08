Бойкова/Козловский одержали победу в ФГП России — 2025/2026 в соревнованиях пар

Трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях пар в финале Гран-при России – 2025/2026, который проходит в Челябинске. Бойкова/Козловский получили 224,85 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Серебряными призёрами стала пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов (220,10 балла). Тройку сильнейших замкнули Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, которые набрали 216,49 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при России – 2025/2026. Челябинск. Пары, результаты:

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 224,85 балла.

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 220,10.

3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков – 216,49.

4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов – 201,30.

5. Таисия Щербинина/Артём Петров – 195,09.