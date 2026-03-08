Владимир Путин поздравил Алексея Мишина с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина с днём рождения. 8 марта ему исполнилось 85 лет.

«Уважаемый Алексей Николаевич! Поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Благодаря таланту, трудолюбию, сильному, чемпионскому характеру Вы добились выдающихся успехов в спорте высших достижений, стали настоящей легендой фигурного катания.

И конечно, самого искреннего уважения заслуживает Ваша многолетняя тренерская деятельность, огромный личный вклад в профессиональное становление молодых, одарённых фигуристов, в развитие лучших традиций отечественного спорта. Желаю Вам здоровья, бодрости духа, осуществления намеченных планов и замыслов», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.