Александр Галлямов отреагировал на неудачный прокат произвольной программы на ФГП России

Чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, отреагировал на неудачный прокат в произвольной программе финала Гран-при России – 2025/2026 в Челябинске. Фигуристы допустили несколько грубых ошибок во время проката и заняли второе место в итоговом протоколе соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Спортивные пары. Произвольная программа
08 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено

«Проехали произвольную программу. На настроение это никак не влияет, сегодня хороший праздник, в который все девушки должны светиться. Поздравляю всех девушек, чтобы эта весна приносила только приятное, позитивное настроение, чтобы были удача и успех во всём», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

