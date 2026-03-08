Скидки
«Просто-напросто несчастливая программа». Галлямов подвёл итоги олимпийского сезона

Чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, оценил сезон-2025/2026 в исполнении их пары.

«Просто такой сезон, видите, где что-то вообще не получилось. Либо просто-напросто несчастливая программа. Это, конечно, догадки, я не суеверный, но в тот раз у нас ничего не получилось с этой программой. Когда мы выбрали эту музыку, я думал, что в этом сезоне можно исправить, сделать красиво, что-то да выиграть. Но, видимо, такая заколдованная программа, даже костюмы новые не помогли (улыбается)», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

