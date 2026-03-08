Галлямов заявил, что они с Мишиной собираются кататься ещё минимум четыре года

Чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, заявил, что их пара планирует выступать ещё минимум четыре года.

«Мы показывали четверной выброс, попытки были неплохими, но в последний момент подумали оставить на будущее. Всё-таки ещё кататься минимум четыре года, там точно успеем его показать. Времени предостаточно, чтобы показать в хорошем готовом варианте.

Сырой вариант вы увидели, останется только наработать его в межсезонье, а там посмотрим. Заход под него поставим, под тройной и под четверной разные заходы. Под четверной ещё один резервный заход поставим, как мы делали здесь, в программе под «Элвиса».

На тренировках пробовали, у нас есть заход в программе под этот выброс, но приняли решение, что лучше докатать сезон как есть», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.