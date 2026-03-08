Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Янченков рассказал, что его сестра кричала с трибун во время проката на ФГП

Фигурист Янченков рассказал, что его сестра кричала с трибун во время проката на ФГП
Комментарии

Российский фигурист Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмарёвой, рассказал, отвлекал ли их во время проката произвольной программы в финале Гран-при России – 2025/2026 в Челябинске шум трибун, отметив, что слышал, как кричала его сестра.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Спортивные пары. Произвольная программа
08 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено

Чикмарёва. Прокаты были далеко не самые лучшие в этом сезоне, но и не самые худшие. В принципе, результатом довольны. Год был тяжёлый, конец сезона, последний серьёзный старт, можно сказать, что приемлемый прокат.

Янченков. Если проанализировать наш сезон, у нас было первое золото на мастерском старте, а так остались на своём месте, откуда и уходили. В принципе, сезон был хорошим.

Не отвлекали ли крики во время проката? Это была моя сестра (улыбается). Моя сестра крикнула на спирали.

Чикмарёва. В прокате, к примеру, на таком элементе, как спираль, чаще всего кричат. Это не сильно отвлекает. Но на разминке мы ездили все погружённые в себя, сосредоточенные на элементах, на самых сложных, которые очень сложно размять, и в зале очень много кричали. Меня это очень сильно сбивало.

Янченков. Моя сестра делала это и на чемпионате России, это был трогательный момент, когда пересматривал. Она выступала на открытии здесь с командой «Юность», недавно тоже стали третьими на первенстве России, – передаёт слова Чикмарёвой и Янченкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Степанова/Букин удержат лидерство, или дерзкие новички «укатают» ветеранов? LIVE
Live
Степанова/Букин удержат лидерство, или дерзкие новички «укатают» ветеранов? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android