Фигурист Янченков рассказал, что его сестра кричала с трибун во время проката на ФГП

Российский фигурист Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмарёвой, рассказал, отвлекал ли их во время проката произвольной программы в финале Гран-при России – 2025/2026 в Челябинске шум трибун, отметив, что слышал, как кричала его сестра.

Чикмарёва. Прокаты были далеко не самые лучшие в этом сезоне, но и не самые худшие. В принципе, результатом довольны. Год был тяжёлый, конец сезона, последний серьёзный старт, можно сказать, что приемлемый прокат.

Янченков. Если проанализировать наш сезон, у нас было первое золото на мастерском старте, а так остались на своём месте, откуда и уходили. В принципе, сезон был хорошим.

Не отвлекали ли крики во время проката? Это была моя сестра (улыбается). Моя сестра крикнула на спирали.

Чикмарёва. В прокате, к примеру, на таком элементе, как спираль, чаще всего кричат. Это не сильно отвлекает. Но на разминке мы ездили все погружённые в себя, сосредоточенные на элементах, на самых сложных, которые очень сложно размять, и в зале очень много кричали. Меня это очень сильно сбивало.

Янченков. Моя сестра делала это и на чемпионате России, это был трогательный момент, когда пересматривал. Она выступала на открытии здесь с командой «Юность», недавно тоже стали третьими на первенстве России, – передаёт слова Чикмарёвой и Янченкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.