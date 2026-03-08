Аделия Петросян нанесёт символический удар по мячу перед матчем «Спартака» в РПЛ

Российская фигуристка Аделия Петросян станет участницей предматчевой программы матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном», сообщила пресс-служба команды тренера спортсменки Этери Тутберидзе в социальных сетях. Встреча состоится завтра, 9 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Для всех любителей футбола — отличная новость. 9 марта в 19:00 на футбольном поле перед матчем «Спартака» символический первый удар по мячу выполнит Аделия Петросян. Смотрите матч и болейте за своих!» — гласит сообщение пресс-службы.

Петросян была единственной российской фигуристкой на прошедших Олимпийских играх 2026 года в Милане, выступавшей в одиночном женском катании. Она заняла шестое место.