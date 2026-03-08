Бойкова и Козловский назвали текущий сезон одним из самых успешных в своей карьере

Трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, признались, что считают сезон-2025/2026 одним из самых успешных в своей карьере. Ранее фигуристы выиграли финал Гран-при России – 2025/2026 в Челябинске.

Бойкова. Рады, что всё закончилось наконец‑то, потому что сезон длинный, тяжёлый. Но он для нас прошёл хорошо. Не блестяще, но хорошо, мы в принципе довольны. И, как всегда, есть над чем работать.

Козловский. Это один из самых успешных сезонов в нашей карьере, но и один из самых тяжёлых. Очень много сил было потрачено на чемпионат России. Финал Гран‑при стал таким же непростым турниром. Очень рады, что получилось одержать победу и показать хороший прокат. Если исключить четверной выброс, то можно сказать, что мы справились на отлично. Я очень горжусь Сашей. Сейчас потихоньку будем входить в состояние отдыха.

Козловский. Думаю, в следующем сезоне будут новые программы, но не исключаю, что когда‑то мы вернём текущую произвольную программу. Потому что «Лунная соната» — программа уровня Олимпийских игр. Это очень крутая постановка, одна из лучших в нашей карьере, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Помимо победы в финале Гран-при России – 2025/2026, Бойкова и Козловский завоевали золотые медали чемпионата России – 2026, который проходил в декабре 2025 года.